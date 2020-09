"Krwawy biznes" z norkami w tle. Kim jest Szczepan Wójcik?

Nowa ustawa ma wprowadzić zakaz hodowli zwierząt futerkowych

"Projekt był złożony w Sejmie i podlegał normalnym procedurom. Lobbyści mają prawo działać. Jednak najgorszy jest lobbing zakulisowy, w którym chodzi o czyjeś konkretne pieniądze i który posługuje się bezprawiem. W przypadku walki o ustawę zakazującą hodowli lobby posługiwało się czarnym PR-em, chodziło o to, by uniemożliwić uchwalenie projektu" – powiedział Czabański, który pojawił się w reportażu "Krwawy biznes futerkowców", przygotowanym przez dziennikarza Onetu Janusza Schwertnera.

Kim jest Szczepan Wójcik?

Liderem branży futrzarskiej jest Szczepan Wójcik, który dorobił się na niej milionów. Najpierw pracował w Holandii na fermie futerkowej, a po powrocie do Polski założył własną firmę w 2009 roku. To właśnie Szczepan Wójcik, wspólnie z ojcem Rydzykiem, rozpoczął walkę z przeciwnikami branży futerkowej i zwolennikami zakazu hodowli zwierząt na futro. Jak przypomina Onet, tę wojnę wygrał, bo wspomniana wcześniej ustawa została zablokowana w 2017 roku.

Dziennikarz Onetu, Janusz Schwertner, do nagrania zaprosił też króla biznesu futerkowego – Szczepana Wójcika. Ten, choć potwierdzał spotkanie, ostatecznie je odwołał. "Po wielu przemyśleniach podjąłem jednak decyzję, że nie wystąpię w materiale, który Pan przygotowuje. (...) Szczerze powiedziawszy bardzo męczy mnie sytuacja, w której jako praworządny obywatel muszę nieustannie tłumaczyć się z ciężkiej pracy, która z powodów ideologicznych komuś nie odpowiada. (...) Nie zamierzam być już więcej wykorzystywany jako mięso armatnie w potyczkach politycznych i ideologicznych" – napisał w mailu do Schwertnera. Wiadomość tę cytuje Onet.

Szczepan Wójcik publikuje oświadczenie

"Już wczoraj złożyliśmy zawiadomienie do Głównego Lekarza Weterynarii, aby na naszą prośbę przeprowadził pełen audyt fermy. Nie mam żalu do redaktora, miał zrobić to co było w planie" – napisał Szczepan Wójcik na Twitterze. Pod postem opublikował oświadczenie.