Krwawe zdarzenia w mieszkaniu w centrum stolicy. Rodzice ranni, obok piątka dzieci

Zagadką pozostaje jednak, co wydarzyło się w mieszkaniu na Próżnej 12. - Czynności na miejscu się toczą, nie możemy w tej chwili powiedzieć, co się stało. Policjanci na miejscu ustalają, jak doszło do powstania obrażeń u poszkodowanej pary i jaki był przebieg wydarzeń. To bardzo wstępny etap - powiedział podkom. Wiśniewski.