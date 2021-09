Krwawe rozruchy w więzieniu w prowincji Guayas. 24 zabitych, wielu rannych

Sytuacja w ekwadorskich więzieniach jest niezwykle trudna. Placówki są przepełnione. Przebywa w nich ok. 39 tys. więźniów. Co jakiś czas dochodzi tam do krwawych zamieszek. Podczas lutowych rozruchów w więzieniach w miejscowościach Guayaquil, Cuenca i Latacunga, w których przetrzymywanych jest 70 proc. z całej liczby osadzonych, zginęło 79 osób. Podczas zajść w lipcu życie straciło 21 osób.