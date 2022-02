Krwawa bójka w teksańskim więzieniu wywołała alarm w całym USA. Wśród ofiar znajdował się członek groźnego gangu

W poniedziałek w więzieniu o zaostrzonym rygorze w Beaumont (stan Teksas) doszło do bijatyki pomiędzy grupami więźniów. Dwóch z nich poniosło śmierć. Ponieważ, jak podaje agencja AP, w zajściach brali udział członkowie potężnego gangu MS-13 (Mala Slavatrucha), US Bureau of Prisons (BOP) wprowadziło "specjalne środki bezpieczeństwa" w zakładach karnych na terenie całego kraju.