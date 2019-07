Krowa na dachu. Druhowie OSP dostali nietypowe zgłoszenie

We wsi Niewikla (woj. mazowieckie) krowa dostała się na dach jednego z budynków. Ściągnięcie jej nie było łatwe, ale po około 2 godzinach sytuacja została opanowana.

Zdarzenie miało miejsce we wtorek rano. "Zostaliśmy zadysponowani do niecodziennego zgłoszenia, a mianowicie do krowy chodzącej po dachu" - informuje Ochotnicza Straż Pożarna w Sochocinie.