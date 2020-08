Krótszy dzień pracy? Władze Finlandii proponują sześć godzin zamiast ośmiu

O sprawie informuje agencja Reutera. Sanna Marin propozycję skrócenia godzin pracy przedstawiła podczas konwencji Socjaldemokratycznej Partii Finlandii. - Musimy stworzyć jasną wizję i określić potrzebne kroki do tego, by Finlandia przeszła do krótszego czasu pracy, a fińskim pracownikom lepiej się pracowało i żyło - powiedziała.