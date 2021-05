Krotoszyn. 30-latek zmarł podczas interwencji policji. Rodzina twierdzi, że został uduszony

Z ustaleń portalu wynika, że gdy ratownicy medyczni weszli do pokoju, w którym leżał 30-letni Tomasz, mężczyzna już nie reagował i był martwy. - On już nie oddychał, nie żył, był cały siny. Wszystko wskazuje na to, że wcześniej doszło u niego do hipoksji, czyli niedoboru tlenu. Ratownicy przeprowadzili reanimację, ale nie przywrócili u niego czynności życiowych - mówi Onetowi informator związany z krotoszyńską służbą zdrowia.