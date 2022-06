Królewski okręt z XVII wieku na dnie morza. Po latach ujawniono tajemnicę

Mówi się, że zlokalizowanie królewskiego okrętu wojennego to najważniejsze historyczne odkrycie morskie od czasu wzniesienia Mary Rose w 1982 roku. Był to również okręt wojenny, tylko dużo starszy, bo z czasów Henryka VIII. Zatonął w 1545 r., a morscy archeolodzy wydobyli go w 1982 r. Była to spektakularna akcja, którą podziwiały miliony widzów z całego świata. Razem ze znaczną częścią okrętu, która po setkach lat ocalała, udało się wydobyć drewniane wózki na broń, garnki, skalpele, skórzane okładki książek, strzykawki, skrzypce, gwizdki, broń, urządzenia nawigacyjne, meble oraz inne artefakty.