Kreml przekazał światu jasny komunikat? "Moment ataku był nieprzypadkowy"

"Choć rosyjska społeczność prowojenna na Telegramie twierdziła, że Kreml zemścił się za ‘rusofobiczne’ wypowiedzi Zełenskiego wkrótce po jego przemówieniu, to wydaje się to mało prawdopodobne. Rosyjskie władze zapewne zaplanowały zmasowany atak rakietowy na Ukrainę dużo wcześniej, ponieważ uderzenia w takiej skali nie da się przeprowadzić ad hoc. To jednoznacznie pokazuje brak zainteresowania Kremla przygotowaniem gruntu pod negocjacje z Kijowem" - czytamy w raporcie ISW.