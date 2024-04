"Kredyt 0 proc." do zmiany? Dopłaty mogą poczekać, ministerstwo potwierdza

Krzysztof Hetman, minister odpowiedzialny za program "Kredyt na start", odchodzi z rządu i będzie kandydował do europarlamentu. Dziś nie wiadomo, kto zastąpi go w funkcji szefa resortu i przejmie nadzór nad programem. Okaże się to najpóźniej 10 maja - wtedy premier przeprowadzi zapowiadaną przez siebie rekonstrukcję Rady Ministrów.