Kręcił się przed szkołą. Trafił wprost do aresztu

Miał zakaz zbliżania się do szkół i placów zabaw

55-latka poszukiwała też Prokuratura Rejonowa w Łomży, która wydała zarządzenie o ustalenie jego miejsca pobytu. Ta sama prokuratura zakazała też mężczyźnie zbliżania się do placów zabaw, szkół i przedszkoli na odległość mniejszą niż 50 metrów. 55-latek nie zastosował się do tego zakazu, więc policjanci zatrzymali go.