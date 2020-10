Kraśnik. Wybuch w fabryce. Nie żyje jedna osoba. Są ranni

Do zdarzenia doszło przed godziną 8 w fabryce Tsubaki Nakashima Polska w Kraśniku. Firma zajmuje się produkcją kulek do łożysk. Służby ratunkowe otrzymały informację o wybuchu - podaje portal spottedlublin.pl.

Kraśnik. Tragiczny wypadek w fabryce

Do wypadku doszło podczas czyszczenia elementów służących do budowy łożysk. W wyniku awarii bębna jedna osoba zginęła na miejscu. To mężczyzna w wieku 47 lat. Kolejnych trzech pracowników trafiło do szpitala. Nie wiadomo, jaki jest ich stan.