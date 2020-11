Krasiejów. Tragiczny wypadek. Zginął strażak

Krasiejów w województwie opolskim - to tu w piątek 6 listopada doszło do śmiertelnego wypadku w rejonie ulicy Spórockiej.

Krasiejów. Tragiczny wypadek. 38-latek wypadł z drogi

Pierwsza informacja do służb wpłynęła około godziny 5 rano. Jak informuje portal radop.opole.pl, dyżurny natychmiast wysłał na miejsce patrol policji.

Po dotarciu do Krasiejowa policjanci stwierdzili, że w rejonie lokalnego kościoła doszło do śmiertelnego wypadku z udziałem 38-letniego mężczyzny.

Ze wstępnych informacji służb wynika, że mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków panujących na jezdni i na łuku drogi uderzył w ogrodzenie kościoła w Krasiejowie.

Krasiejów. Tragiczny wypadek. Nie żyje strażak

Jak dowiedział się portal ratownictwo.opole.pl, 38-letni kierowca fiata seicento był strażakiem. Mężczyzna miał jechać do jednostki, która została zadysponowana do zdarzenia drogowego przy ulicy Kolejowej w Ozimku.

Do prac włączył się także prokurator, pod którego nadzorem policyjni śledczy zabezpieczyli dokumentację oraz ślady z miejsca zdarzenia. Te posłużą do sporządzenia raportu, który wyjaśni wszystkie okoliczności, w których doszło do śmiertelnego wypadku.