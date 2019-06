"Krakowiak" na wolności. Szef śląskiej mafii siedział 20 lat

Janusz T. ps. "Krakowiak" wychodzi z aresztu. Szefa śląskiej mafii został zwolniony decyzją Sądu Okręgowego w Katowicach, którzy zsumowali 14 jego wyroków w karę łączną 15 lat więzienia. "Krakowiak" przebywał w zakładach zamkniętych od 20.

Janusz T. to taksówkarz z Będzina, który w latach 90. na Śląsku, w Zagłębiu i w Podbeskidziu kierował grupą przestępczą o charakterze zbrojnym. Za to oraz za bezpośredni udział w kilkunastu napadach z bronią w ręku, "Krakowiak" usłyszał łącznie 14 wyroków.

To jednak nie koniec kłopotów gangstera. Sąd ponownie zajmie się sprawą organizacji zamachu na szefa mafii białoruskiej w Polsce. Doszło do niego w 1997 r. w Szczecinie, a zdaniem prokuratury zabójcą był bliski współpracownik Janusza T. Wcześniej "Krakowiak" został za to nieprawomocnie skazany na 25 lat więzienia - przypomina "Gazeta Wyborcza".