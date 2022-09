Znajdź najlepsze dla siebie wsparcie. Wszystko o Funduszach Europejskich w Małopolsce

– Mobilne Punkty Informacyjne to duża pomoc dla wszystkich zainteresowanych środkami unijnymi. Wiemy, że "czas to pieniądz", dlatego staramy się, aby dotarcie do bezpłatnych informacji nt. funduszy unijnych było najprostsze z możliwych. Wyjazdowe konsultacje to znaczne ułatwienie w dostępie do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia różnych inicjatyw z funduszy UE. Dlatego warto spotkać się z naszymi specjalistami i zapytać o Fundusze Europejskie w Małopolsce – zachęca Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego.