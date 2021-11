Zdewastowano grobowiec rodziny Stuhrów. "Jak to skomentować?"

Zniszczyli grób rodziny Stuhrów. "Dowiedziałem się, że jestem mordercą"

"Dzwonią do mnie dziennikarze i proszą o komentarz. Jak to skomentować? Każdy ma grób rodzinny i może sobie wyobrazić, co się czuje w takiej chwili. Przy okazji dowiedziałem się, że jestem mordercą" - napisał na Facebooku Maciej Stuhr.