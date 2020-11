Wpadli z narkotykami podczas kontroli drogowej. Policjanci znaleźli m.in. amfetaminę i mefedron

20-letni kierujący nie posiadał w ogóle uprawnień do kierowania, a samochód nie miał aktualnych badań technicznych. Został on ukarany mandatem karnym. Jak się później okazało 20-latek posiadał przy sobie narkotyki. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyzn i osadzili policyjnej celi. Policjanci z zespołu dochodzeniowo-śledczego zabezpieczyli amfetaminę - blisko 150 gramów, ecstasy - ponad 330 sztuk tabletek, oraz mefedron. Po ustaleniu, że narkotyki są własnością 20-latka, usłyszał on zarzut posiadania znacznej ilości środków odurzających i psychotropowych. Za to przestępstwo grozi mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.