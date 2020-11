Wieliczka rozbudowuje bazę edukacyjną. Nowe szkoły rosną jak grzyby po deszczu

W tym roku zakończyła się budowa nowej sali gimnastycznej w Mietniowie z której uczniowie mogą już korzystać. Nowy obiekt ma powierzchnię użytkową 588 mkw. i kubaturę 5425 m sześc. Wartość tej inwestycji, która w całości była finansowana z budżetu Miasta i Gmina Wieliczka to 2 800 000 zł.

Jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego, zakończono rozbudowę Szkoły Podstawowej nr 4 w Wieliczce. W dobudowanym skrzydle znajduje się 11 sal dydaktycznych, świetlica, 2 pokoje do nauki indywidualnej, pracownia tematyczna oraz zaplecze socjalno-sanitarne, a w poziomie piwnic mieści się 11 boksów szatniowych. Inwestycja ta kosztowała 5 846 033 zł.

Na tym nie koniec. Wieliczka buduje kolejną szkołę, tym razem przy ulicy Jedynaka w sąsiedztwie Miasteczka Rowerowego. To nowe centrum edukacyjne ma pomieścić około 500 uczniów (450 w podstawówce oraz 50 w przedszkolu) i będzie się składało z 14 sal lekcyjnych, pracowni komputerowej, sali sportowej, zewnętrznego boiska ze sztuczną nawierzchnią do gier zespołowych wraz z bieżnią do skoku w dal, boiskiem sportowym pod „pod zadaszeniem” oraz placu zabaw dla najmłodszych. Oprócz tego powstać ma parking, a sieć chodników w okolicy również ma być rozbudowana. Inwestycja ta jest już po przetargu, budowa ma się rozpocząć jeszcze w grudniu br.