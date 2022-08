To w jego auto uderzył samochód wiceministra Osucha. "Mam żal. Nie było żadnej reakcji"

Pan Marcin twierdzi, że ma żal do kierowcy i do pasażera pojazdu, który w niego uderzył. - Mogli przyjść i zapytać, co się stało, czy potrzebuje pomocy, a tu nie było żadnej reakcji. Minister nic nie mówił do mnie w karetce. Ja pytałem, co by się stało, gdyby w samochodzie były dzieci. Uważam, że kierowca zachował się nierozważnie. Dlaczego wykręcił prosto na czołówkę? Mógł przecież skręcić w prawo - mówi mężczyzna serwisowi fakt.pl.