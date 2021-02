Szokująca historia w Małopolsce. Lekarze stwierdzili zgon, gdy mężczyzna żył

Mężczyznę przykryli czarnym workiem. Córka zauważyła oddech

- Zdążyłam mu odkryć z twarzy ten worek i tata wziął głęboki oddech, miał otwarte oczy. I ja jeszcze wtedy na kolanach błagałam, żeby go ratowali, że on żyje - relacjonuje w Polsat News. Lekarze jednak mieli powiedzieć, że to jedynie wynik leków, jakie zostały podane. Gdy kobieta straciła przytomność, również jej narzeczony widział, jak pan Stanisław łapał co jakiś czas oddech. - My odjechaliśmy stamtąd pewni, że zabrali go na sekcję i on już nie żyje - mówi.