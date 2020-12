Staranował radiowóz i uciekł policjantom, prawie potrącając kobietę

Policjanci niepołomickiego komisariatu zauważyli w Ochmanowie samochód marki Audi, którym porusza się poszukiwany przez nich 26-latek. Zaparkowali radiowóz w taki sposób, aby zablokować audi, by ten nie mógł wycofać, po czym postanowili wylegitymować osobę w pojeździe.

Gdy policjanci podeszli do kierowcy, mężczyzna nagle zaczął wielokrotnie szybko cofać, uderzając tyłem swojego samochodu w przód radiowozu. Po chwili z impetem ruszył do przodu uszkadzając przy tym m.in. obrodzenie i garaż. Kobieta, która widziała całą tą sytuację prawie została potrącona przez uciekiniera.Radiowóz został uszkodzony w taki sposób, że nie nadawał się do jazdy. Policjanci zaalarmowali swoich kolegów. Już po chwili ponad 20 policjantów szukało 26-latka.