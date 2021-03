Siercza. 68-latka zabita na pasach. Kierowca poddany badaniu

Siercza k. Wieliczki (woj. małopolskie) - to tu doszło do tragicznego w skutkach wypadku z udziałem pieszej i samochodu osobowego.

Siercza. Tragedia na drodze. Nie żyje kobieta

Siercza. Tragiczny wypadek. Kierowcy zatrzymano prawo jazdy

Do Sierczy wezwano prokuratora. Pod jego nadzorem śledczy zabezpieczyli zwłoki kobiety do sekcji, a także ślady z miejsca wypadku. Przebadano też 67-latka na obecność alkoholu w organizmie - był trzeźwy. Od mężczyzny pobrano też krew do dalszych badań. Wyniki dadzą odpowiedź na pytanie, czy nie kierował on pod wpływem środków odurzających.