Sięgnij po Fundusze Europejskie. To prostsze niż myślisz

Złożony wniosek przejdzie najpierw ocenę formalną. Na tym etapie możesz być poproszony o składanie wyjaśnień lub uzupełnienie dokumentów. Oceniający dadzą ci na to określony czas. Warto po złożeniu wniosku regularnie zaglądać do skrzynki pocztowej lub do systemu IGA, by wiedzieć, na jakim etapie weryfikacji znajduje się twoja aplikacja i czy czegoś nie trzeba w niej dodać. Po formalnym sprawdzeniu przyjdzie pora na weryfikację merytoryczną według ściśle określonych kryteriów. Znajdziesz je na stronie https://fundusze.malopolska.pl/kryteria. Warto się z nimi zapoznać już na etapie pisania wniosku, by maksymalnie zwiększyć swoje szanse na uzyskanie wsparcia. Jeśli otrzymasz wystarczającą liczbę punktów, twój projekt otrzyma dofinansowanie.