Poszukiwali go na całym świecie. Zatrzymali na lotnisku w Balicach

Poszukiwany za przestępstwa gospodarcze i finansowe, 46-letni mieszkaniec Nowego Sącza w sobotni wieczór przyleciał do Krakowa samolotem rejsowym z Bari we Włoszech. Nie wiadomo, czy liczył na to, że przemknie niezauważony, czy też, że tęsknota za ojczyzną okazała się silniejsza, niż strach przed więzieniem.