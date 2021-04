O. Leon Knabit w szpitalu. Nowe informacje ws. duchownego

Informację o pobycie w szpitalu o. Leon Knabit przekazał we wtorek. Poinformował, że po przymusowym pięciodniowym leżeniu trafił na Oddział Rehabilitacyjny Szpitala im. Stefana Żeromskiego w Krakowie. "Pamiętam w modlitwie i o modlitwę proszę" - pisał na Facebooku kapłan.

Komunikat w jego sprawie szybko wydali zakonnicy z Opactwa Benedyktynów w Tyńcu. "W związku z pobytem o. Leona Knabita w szpitalu informujemy, że dziś po południu o. Leon poczuł się gorzej i konieczne są dodatkowe badania. Prosimy Was wszystkich o modlitwę za naszego najstarszego współbrata" - napisano w oświadczeniu.

O. Leon Knabit w szpitalu. Przekazał nowe informacje

"Wczoraj za specjalnym pozwoleniem odwiedził mnie Ojciec Opat. Dziękuję tym, którzy pozwolenia udzielili, a przełożonemu, że jak Dobry Pasterz pokonuje wszystkie przeszkody, zostawia zdrowe owce i idzie do chorej, aby ją umocnić błogosławieństwem i pociechą. Dziękuję wszystkim za modlitwę, począwszy od sióstr w Rzymie aż po niezliczone paciorki w Polsce i gdzie indziej... Niech one pomogą przede wszystkim tym, którzy się modlą. Proszę także o modlitwę w intencji współpacjentów z neurologii sali numer 4, dzięki którym moje chorowanie jest o wiele łatwiejsze" - czytamy na jego profilu na Facebooku.

O. Leon Knabit w ubiegłym roku zakaził się koronawirusem. Pod koniec października z tego powodu trafił do Szpitala im. Żeromskiego, jednak już w listopadzie wrócił do domu. W grudniu duchowny skończył 91 lat. Wiek ten czyni go najstarszym tynieckim zakonnikiem.