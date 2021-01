Kraków. Pijany prowadził karawan. Kierowcę zatrzymała policja

Do tego zdarzenia doszło w środę 27 stycznia. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w trakcie codziennego pilnowania bezpieczeństwa i porządku na krakowskich ulicach dostali zgłoszenie o nietrzeźwym kierowcy.

Kraków. Policja zatrzymała pijanego kierowcę karawanu

Przed godziną 9:00 mundurowi zostali skierowani na ulice Wielogórską w Krakowie. To właśnie tam nietrzeźwy kierowca miał poruszać się karawanem marki Mercedes.

Patrol zatrzymał samochód. Kierował niż 50-letni mieszkaniec powiatu nowosądeckiego. Mężczyzna został poddany badaniu alkomatem. Wydmuchał on ponad promil alkoholu. Policjanci zatrzymali kierowcy karawanu prawo jazdy.

Za to przestępstwo 50-latkowi grozi dwa lata pozbawienia wolności, a także zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Zgodnie z obowiązującymi przepisami za jazdę pod wpływem alkoholu sąd orzeka także świadczenie pieniężne w wysokości nie mniejszej niż pięć tysięcy złotych.

Do zatrzymania pijanego kierowcy przez policję doszło także we wtorek w Tarnowskich Górach. 47-latek, który prowadził samochód, miał ponad dwa i pół promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i wpadł do rowu.