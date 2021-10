Dramat w szpitalu w Krakowie. Odchodzą kolejni lekarze

- 28 lekarzy złożyło wypowiedzenia na ręce męża zaufania (w szpitalu jest to przewodnicząca OZZL w placówce dr Agata Hałabuda - przyp. red.). Wypowiedzeń tych jeszcze jednak nie złożono do dyrekcji ani do kadr, zatem nie mówimy o oficjalnych wypowiedzeniach - powiedziała w rozmowie z Polską Agencją Prasową rzeczniczka placówki Katarzyna Pokorna-Hryniszyn.