"Biegacie jak banda pedałów". Skandal po słowach nauczyciela i radnego PiS

"Możecie wypiąć biodra, wypiąć siura", "gdzie się łajdaczyłyście?", "biegacie jak banda pedałów", "jesteście upośledzeni", "nadajecie się do szkoły specjalnej", "macie być w zasięgu mojego wzroku, bo jeszcze z dzieckiem wrócicie", "każdy facet to pijak, dziwkarz i krętacz i za to nas kochacie" - to tylko niektóre sformułowania, jakie miały padać z ust nauczyciela i działacza PiS w kierunku dzieci.