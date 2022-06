Nawałnice w Polsce. Ulice jak rzeki. Szokujące nagranie z Zawiercia

Wichura, która przeszła we wtorek nad Małopolską, spowodowała znaczące zniszczenia. Według IMGW, burzom - które wciąż mogą nawiedzić region - towarzyszyć mają opady deszczu od 20 do 30 mm, w niektórych miejscach nawet do 50 mm. Wiatr z kolei może osiągnąć prędkość nawet do 70 kilometrów na godzinę.