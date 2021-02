Kraków. Zmarł o. Marcin Babraj. Dominikanin był założycielem "W drodze"

W 1940 r. razem z rodziną trafił do niewoli w Kazachstanie. Znając polski, prowadził modlitwy. Później duchowny przyznał, że to wtedy rodziło się jego powołanie. W 1946 roku wrócił do Inowrocławia. W 1962 r. wstąpił do dominikanów, otrzymując imię Marcin. Świecenia kapłańskie otrzymał sześć lat później.