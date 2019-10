Kraków. Zalew Nowohucki pełen niebezpiecznych bakterii. Wyniki badań

Kraków. W Zalewie Nowohuckim wykryto groźne dla zdrowia bakterie E.coli oraz paciorkowce kałowe. Normy przekroczone są aż o... 730 proc. Zalew jest popularnym miejscem spotkań i wypoczynku wśród mieszkańców.

Do niepokojących wyników badań przygotowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Krakowie na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej dotarli dziennikarze "Gazety Krakowskiej", Onetu i RMF MAXXX.

Okolice Zalewu to piękne tereny. Choć formalnie nie jest on kąpieliskiem w ciepłe dni zbierają się tam tłumy Krakowian. Wiele osób, w tym dzieci, wchodzi do wody. Na miejscu można skorzystać z wypożyczalni kajaków i rowerów wodnych.