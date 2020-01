Kraków. Tłumaczka oskarża Teatr Bagatela

Kolejny skandal wokół Teatru Bagatela. Tłumaczka Marta Eloy Cichocka zarzuca placówce bezprawne wykorzystanie przekładu jej autorstwa. Scena odpiera zarzuty, tłumacząc się nieporozumieniem. O teatrze zrobiło się głośno w związku z aferą dotyczącą molestowania aktorek przez dyrektora Bagateli. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Poetka skierowała do teatru maila, w którym domagała się zaniechania naruszania praw autorskich. Zgodnie z zawartym porozumieniem fragmenty tłumaczenia Cichockiej miały zniknąć ze spektaklu, a do programu miano dołączyć wkładkę z alternatywnym tekstem monologu w jej tłumaczeniu. Mimo to, w spektaklu nadal wykorzystywane są cytaty tłumaczki, a w programie wkładki jak nie było tak nie ma nadal.