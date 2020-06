Kraków. Nowi dyrektorzy w Teatrze Bagatela. To Krzysztof Materna i były sekretarz generalny PO

O tej sprawie informuje TVN24. Andrzej Wyrobiec , były sekretarz generalny PO i były wiceminister kultury ma zostać dyrektorem naczelnym Teatru Bagatela. Z kolei satyryk i artysta Krzysztof Materna będzie dyrektorem artystycznym placówki. Jak wynika z informacji stacji, decyzja specjalnej komisji konkursowej ma zostać zaprezentowana prezydentowi Krakowa Jackowi Majchrowskiemu we wtorek około godziny 13. Powołanie nowej dyrekcji ma być "formalnością".

Poprzedni dyrektor Henryk Jacek S. przestał kierować Bagatelą 31 stycznia. Miasto rozwiązało z nim kontrakt po ponad 20 latach. To była reakcja władz po zarzutach pracownic Teatru Bagatela, które oskarżały dyrektora o to, że nakłaniał je do poddania się czynności seksualnej.