Kraków. Motorniczy zaatakowany przez pasażera. Trafił do szpitala

Krakowski motorniczy został pobity na pętli na Wzgórzach Krzesławickich. Mężczyzna poprosił pasażera o opuszczenie pojazdu na ostatnim przystanku. Wówczas doszło do ataku. Sprawca został zatrzymany.

Do zdarzenia doszło w sobotę po godz. 22 na pętli Wzgórza Krzesławickie w Krakowie. Na ostatnim przystanku motorniczy podszedł do jednego z pasażerów i poprosił go o opuszczenie pojazdu - relacjonuje MPK na Facebooku.