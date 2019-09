Kraje UE podpisały porozumienie ws. relokacji imigrantów

​Włochy, Malta, Francja, Niemcy i Finlandia zawarły porozumienie w sprawie relokacji migrantów w krajach Unii Europejskiej, które są gotowe ich przyjąć. Szczegóły umowy zostały uzgodnione podczas spotkania szefów MSW na Malcie. W spotkaniu uczestniczyła także delegacja KE.

Kolejne ustalenie zakłada dobrowolną rotacyjność portów, do których będą zawijać statki z migrantami. Umowa przewiduje także "redystrybucję migrantów na zasadzie obligatoryjnej" na podstawie systemu kwot, który zostanie ustalony w zależności od tego, ile państw członkowskich UE przystąpi do tego porozumienia. Zgodnie z przyjętymi przez sygnatariuszy umowy zasadami, relokacja ma następować w ciągu czterech tygodni od zejścia migrantów na ląd.

- Politykę migracyjną należy prowadzić razem z innymi państwami. My zawsze mówiliśmy, że ten, kto przypływa na Maltę lub do Włoch, przybywa do Europy. Dzisiaj ta koncepcja stanowi część wspólnego europejskiego myślenia - mówi szefowa włoskiego MSW Luciana Lamorgese.