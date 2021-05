Koziński: "Szkoła, gender i Nasza Klasa. Wszystkie przypadki ministra edukacji" [Opinia]

Bo to, że on chce budować, widać od początku. Ma parcie. Rolę szefa resortu edukacji wyraźnie traktuje jako przystanek, nie stację docelową. Gdyby Jarosław Kaczyński zaproponował mu fotel ministra sprawiedliwości, znalazłby się w politycznym siódmym niebie. Zresztą ostra retoryka upodabniająca go do preferowanego przez Zbigniewa Ziobrę stylu zdaje się to potwierdzać.