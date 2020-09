Kozienice. Samobójstwo 12-latki. Burmistrz: ogromna tragedia

12-latka miała odebrać sobie życie we własnym domu. Dziennikarka "Gazety Wyborczej" dotarła do nauczyciela, który z relacji kilku uczniów wywnioskował, że nastolatka mogła być zaszczuta przez rówieśników.

- Twierdzą, że została zaszczuta na tle orientacji seksualnej przez rówieśników w sieci i w realu. Podchodzę do tej tezy z rezerwą, ale jeśli się potwierdzi, to jeszcze pogłębi tragedię - przyznaje nauczyciel.

Kozienice. Samobójstwo 12-latki. Burmistrz o tragedii

- To ogromna tragedia dla nas wszystkich. Sam jestem ojcem trójki dzieci, w tym 11-letniego syna, który chodzi do tej samej szkoły. Też to przeżyłem - mówi WP burmistrz gminy Kozienice, Piotr Kozłowski.