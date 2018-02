"Koty ocieplające wizerunek i te gorszego sortu". Biedroń namawia do kociej adopcji

Prezydent Słupska postanowił uczcić Światowy Dzień Kota w wyjątkowy sposób - na swoim profilu zamieścił nagranie, w którym wspólnie z Fundacją Viva zachęca do kociej adopcji. Nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie przewrotny sposób, w jaki Robert Biedroń nawiązuje do polskiej polityki.

Co roku 17 lutego obchodzimy Światowy dzień Kota. To święto, które ma podkreślić znaczenie kotów w życiu człowieka, oraz uwrażliwić nas na los wolno żyjących i bezdomnych zwierząt, które miały kiedyś dom, ale go straciły. W Polsce po raz pierwszy obchodziliśmy to święto w 2006 roku.