Kotlina Kłodzka bardziej bezpieczna

To nie koniec zmian

Działania związane z adaptacją do zmian klimatu od zawsze były jednym z najważniejszych obszarów wsparcia z Funduszy Europejskich i to się nie zmieni również w kolejnych latach. Środki na realizację następnych zadań związanych m.in. z ochroną przed powodzią i skutkami suszy oferuje następca Programu Infrastruktura i Środowisko, czyli program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Na projekty mające na celu wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobieganie ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami w nowym Programie przeznaczono kwotę ponad 1,966 mld euro.