Koszty klęsk żywiołowych są gigantyczne. Jak dostosować się do zmian klimatu?

Ale wystarczy sobie przypomnieć ostatni rok w Polsce. Luty był najcieplejszy w historii pomiarów temperatur. Letnie upały i małe opady oznaczały suszę w wielu miejscach Polski. Tragiczna powódź we wrześniu. Do tego trąby powietrzne, których w ostatnich latach jest coraz więcej (aż 33 w 2022 r.).

Z raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że w Polsce w ostatnich 40 latach koszty wywołane przez klęski żywiołowe wyniosły ok. 70 mld zł. W kolejnych dziesięcioleciach skutki zmian klimatu mogą nas kosztować nawet ok. 3-10 proc. PKB rocznie.

Program FENiKS przewiduje największe pieniądze na dostosowanie Polski do zmian klimatu - blisko 8,5 mld zł. Wspiera inwestycje w miastach, aby lepiej radziły sobie z ulewnymi deszczami. To także inwestycje na szeroką skalę na większych terenach poza miastami - rzeki, lasy, łąki, wody gruntowe.

Dzięki temu powodzie i susze będą mniejsze. Gdy będzie padać, woda trafi do zbiorników, wolniej spłynie do rzek, albo wyleje na specjalnie do tego przygotowane obszary. Gdy nie będzie deszczu, nadmiar zgromadzonej wody będzie powoli trafiał do przyrody i na pola, co ograniczy skalę suszy w tym strat w rolnictwie.