Koszmarny styczeń w Europie. Paraliż komunikacyjny

24-godzinny strajk transportu publicznego we Włoszech zaplanowany jest na 24 stycznia. Może to spowodować znaczne zakłócenia dla osób dojeżdżających do pracy, korzystających z autobusów, tramwajów i metra. Problemów raczej nie będzie w podróżach pociągami regionalnymi i dalekobieżnymi.