Koszmarna śmierć 21-latki. Nagle rozległ się przeraźliwy krzyk

Kobiety nie udało się uratować

Jak czytamy na czeskiej stronie internetowej, kobieta komunikowała się z nimi jeszcze przez kilka minut, ale szybko straciła przytomność. Najgorsze było to, że śmieciarze nie mogli zwolnić prasy, która służy do zgniatania makulatury. Nie byli bowiem pewni, w którą stronę maszyna się poruszy i czy nie dojdzie do jeszcze większej tragedii.