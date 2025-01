Koszmarna noc w Niemczech. Są ofiary śmiertelne

Berliński Szpital Pogotowia Ratunkowego w dzielnicy Marzahn poinformował o ośmiu ofiarach eksplozji fajerwerków, z których co najmniej dwie osoby odniosły poważne obrażenia rąk i twarzy .

We Frankfurcie nad Menem kilka osób zostało rannych w wyniku wybuchu petardy. Policja apeluje o ostrożność przy używaniu środków pirotechnicznych, zwłaszcza domowej roboty. W Lipsku grupa uczestników sylwestrowej zabawy obrzuciła policjantów fajerwerkami i butelkami, co doprowadziło do pożaru.