Koszmar w szkole w Nashville. Opublikowane nagranie przeraża (+18)

"Mieszkańcy Nashville, Doug i ja modlimy się za Was i jesteśmy załamani po kolejnej strzelaninie w szkole, która pochłonęła tyle niewinnych istnień. Nie jesteśmy bezsilni aby to powstrzymać. Kongres musi uchwalić zakaz sprzedaży broni szturmowej. Prezydent USA to podpisze" - napisała na Twitterze wiceprezydent Kamala Harris.