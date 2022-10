Koszmar na Pomorzu. 18-latka nie żyje. Auto wbiło się w drzewo

Kolejny wypadek w Bytowie

To nie pierwszy wypadek w tym miejscu. Do poważnie wyglądającego zdarzenia doszło kilka dni temu w samym Bytowie, na skrzyżowaniu ulic Sucharskiego i Leśnej. Zderzyły się tam ze sobą dwa samochody: VW Passat oraz VW Golf. Ten drugi, jadąc z nadmierną prędkością, wjechał w Passata znajdującego się już na środku skrzyżowania. Na skutego wypadku dwie osoby odniosły rany, w związku z czym zostały przetransportowane do szpitala - był to 41-letni kierowca Golfa oraz jego 36-letnie pasażerka. Przez kilka godzin policjanci wraz z technikiem kryminalistyki pracowali na miejscu zdarzenia, zabezpieczając ślady oraz tworząc dokumentację fotograficzną.