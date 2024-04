Dramat na pokładzie Ryanaira. Samolot musiał zawrócić

Śmierć na pokładzie samolotu

Podczas lotu mężczyzna siedział w pierwszych rzędach samolotu, a jego żona z tyłu. Jak wielu innych pasażerów zdecydowali się nie dopłacać do wyboru miejsc. Chociaż Federica była na pokładzie, niczego nie zauważyła. Jak podają włoskie media, wysłała nawet wiadomość do swoich bliskich, że lot będzie opóźniony, bo jakiś pasażer źle się poczuł. Gdy po awaryjnym lądowaniu dowiedziała się, że chodziło o męża, zrobiło jej się słabo i sama trafiła do szpitala.