Koszmar matki i dziecka. Rosyjscy snajperzy oskarżeni o zbiorowy gwałt

Próba odnalezienia sprawców

Jak podaje agencja Reutera, oskarżeni o przemoc seksualną żołnierze byli w wieku 28 oraz 32 lat. Z akt wynika, że starszy zginął, młodszy zaś wrócił do Rosji. Próba odnalezienia go w ojczyźnie przez dziennikarzy nie powiodła się. Udało się dotrzeć do jego danych personalnych, a następnie do numeru telefonu. Jednak połączenie odebrała osoba podająca się za brata oskarżonego. Mężczyzna stwierdził, że poszukiwany snajper nie żyje.