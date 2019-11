Koszalin. Lekarz z SOR miał pobić ratownika medycznego. Usłyszał zarzut

Prokuratura postawiła zarzut lekarzowi oddziału ratunkowego koszalińskiego szpitala. Mężczyzna miał naruszyć nietykalność cielesną ratownika medycznego i spowodować u niego obrażenia ciała.

- Lekarz nie przyznał się do zarzucanych czynów i odmówił składania wyjaśnień. Za naruszenie nietykalności funkcjonariusza publicznego i spowodowanie u niego obrażeń ciała na okres poniżej siedmiu dni grozi kara do trzech lat pozbawienia wolności - powiedział PAP rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie Ryszard Gąsiorowski.

Interweniowała policja

W trakcie przesuwania noszy, ratownik został popchnięty na lekarza. Ten go odepchnął. Pokrzywdzony ostro zareagował, na co lekarz miał go przycisnąć do ściany i złapać za szyję. Ratownik zgłosił sprawę na policję i poszedł na zwolnienie lekarskie.