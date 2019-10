WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

halloween Przemysław Batorski 52 min. temu Kostium na Halloween 2019. Jak wypożyczyć? Czy warto zrobić strój samodzielnie? Halloween 2019 w przyszły czwartek. To amerykańskie święto od lat obchodzą także Polacy. Sprawdź, jak wystroić się na maskaradę. Jakie są najpopularniejsze trendy w przebraniach? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Halloween 2019. Jak zdobyć przebranie na halloweenową zabawę? (Shutterstock.com) Halloween 2019 już za kilka dni. W czwartek 31 października spotkamy się z czarownicami, duchami i potworami. Halloween to okazja, by poudawać swoich ulubionych bohaterów i superbohaterów. Dowiedz się, czy stroje szkieletów, czarownic, wampirów i postaci z klasycznych horrorów mogą wciąż liczyć na aplauz. Stroje na Halloween. Za kogo warto się przebrać? Jeśli zależy ci na rozpoznawalnym stroju na Halloween, wybierz kostium czarownicy. Można wziąć pod uwagę wiele wariantów wiedźmy, od starych bajek po czarownicę graną przez Angelinę Jolie. Krwawa Panna Młoda i Kobieta Kot również znakomicie odnajdą się na parkiecie halloweenowej imprezy. Co ciekawe, w Ameryce więcej na halloweenowe kostiumy wydają mężczyźni - 100 dolarów na głowę, o około 20 dolarów więcej niż panie. Panowie ceniący elegancję mogą przebrać się za Johna Wicka – czarny garnitur należy uzupełnić o czarną koszulę, czarny krawat, perukę i pistolet. Minimaliści mogą się przebrać za błąd 404: wystarczy wtedy koszulka z odpowiednim nadrukiem. Pozostali, jeśli chcą być modni, skazani są na postacie superbohaterów. A zrobienie ich może być nieosiągalne domowymi środkami. Także w przebraniach na Halloween stolica kultury popularnej dyktuje najnowsze trendy. W ostatniej dekadzie pojawiło się tyle filmów z superbohaterami, że nawet postacie z horrorów zostały zepchnięte w cień. Wśród panów kostium Spidermana zostanie potraktowany jako ponadczasowa stylizacja. Z kolei wśród najmłodszych Pokémony wracają do łask. Kostium legendarnego Pikachu albo Poké Ball byłby idealny dla dziecka. Stroje na Halloween. Co można wypożyczyć w Polsce W przeddzień Halloween wypożyczalnie kostiumów cieszą się dużym zainteresowaniem. Panie mogą się upodobnić między innymi do Batgirl, Wonder Woman, dziewczyny jaskiniowca, dziewczyny Frankensteina. Oferta superbohaterek nie jest jednak tak bogata, jak w przypadku mężczyzn superbohaterów. Panowie mogą wskoczyć w kostium dementora/Nazgula, hrabiego Draculi, zombie lekarza, wilkołaka, Gandalfa czy mrocznego żniwiarza. Jeśli chodzi o nowsze kreacje superherosów, mają do wyboru między innymi Batmana, Deadpoola czy Hulka. Kreacje Marvela reprezentują także Iron Man oraz Kapitan Ameryka. Dziewczynki mają do wyboru szeroki asortyment strojów księżniczek, łącznie z księżniczką Leią z "Gwiezdnych wojen". Kylo Ren z najnowszej odsłony gwiezdnej sagi przypadnie do gustu chłopcom. Najmłodsi mogą się przebrać za minionki, teletubisie, muszkieterów czy krokodyla.