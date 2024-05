Makabra na cmentarzu na Śląsku. "Kość udowa, piszczelowa, miednica"

Podkreślono, że podczas pracy maszyn budowlanych byli obecni zarządca cmentarza lub grabarz. - Kiedy zauważono kości, od razu przenoszono je do tzw. Ossarium. Działanie deszczu i wiatru mogło spowodować odkrycie kości, których nie zauważono. Natomiast jeśli chodzi o ich umiejscowienie poza pryzmą ziemi, to jest to zastanawiające. Każdego dnia pryzma ziemi z wykopu jest sprawdzana. Od tamtej interwencji kości nie napotkano - wskazano w wiadomości przesłanej do WP.